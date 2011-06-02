Лавров: Россия ценит преемственность в дружеских отношениях с Монголией

Глава МИД РФ проведет переговоры с коллегой из Улан-Батора.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва ценит преемственность в дружеских отношениях с Монголией. Об этом чиновник рассказал журналистам перед встречей с коллегой Батмунхийн Батцэцэг. Для главы МИД Улан-Батора текущая рабочая поездка стала первой с момента вступления в должность.

Я знаю, что это ваша первая зарубежная поездка после того, как вы получили это назначение. Мы рассматриваем этот факт как подтверждение преемственности в наших дружеских, исторических связях, которыми мы очень дорожим. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр напомнил делегации из Монголии о том, что сотрудничество между двумя странами опирается на богатые исторические традиции и совместную борьбу против нацизма в годы ВОВ. Он напомнил, что современные связи охватывают сферу торговли, экономику, гуманитарные и культурные области, образование.

Лавров: товарооборот России и КНР за годы существования договора о дружбе вырос в 13 раз.

Видео: МИД России