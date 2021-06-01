Лавров: товарооборот России и КНР за годы существования договора о дружбе вырос в 13 раз

За 20 лет товарооборот между странами возрос до 104 млрд долларов.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что товарооборот с Китаем за годы существования договора о дружбе вырос в 13 раз. Такое заявление чиновник сделал в рамках видеообращения к участникам международной конференции "РФ и КНР: сотрудничество в новую эпоху". Спикер подчеркнул, что важную роль в торгово-экономических отношениях между странами играет договор о добрососедстве и сотрудничестве, подписанный Москвой и Пекином 20 лет назад.

Взаимный товарооборот увеличился с $8 млрд до 104 млрд по итогам 2020 года. Сегодня по линии межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству продолжается работа по 70 проектам на общую сумму более $120 млрд. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр обратил внимание коллег на то, что Китай и Россия смогли выработать стратегический характер партнерства стран в сфере энергетики, промышленности и сельского хозяйства. При этом Лавров напомнил, что сторонам приходится действовать в условиях попыток со стороны Запада сдержать технологическое развитие как Пекина, так и Москвы. Несмотря на это в странах также фиксируется развитие в научной сфере и инновациях.

Лавров заявил, что Россия и Китай не преследуют цели создать военный союз.

Фото: МИД России