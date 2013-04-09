В РФПИ рассказали об ажиотажном спросе на "Спутник V"

Российскую вакцину оценили в Мексике, Аргентине, Венгрии и многих других странах.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что мировое сообщество очень заинтересовано в закупках вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, высокий спрос на российский препарат обусловлен его эффективностью и безопасностью. Дмитриев отметил, что в настоящее время в этом убедились многие государства мира, а не только Россия.

Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Он отметил, что в высокой эффективности "Спутника V" уже убедились в Мексике, Аргентине, Венгрии и многих других странах.

Отметим, учеными был опубликован материал о российской вакцине от коронавируса. Результаты исследования препарата показали, что эффективность "Спутника V" составила более 97 процентов.

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