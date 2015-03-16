Собянин объяснил всплеск заболеваний COVID-19 в Москве после майских праздников

По его словам, COVID-19 стал иметь сезонный характер.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что скачок заболеваний COVID-19 после майских каникул был обычным сезонным явлением. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-1".

По его словам, подобная ситуация характерна для гриппа и других заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. В настоящее время к таким заболеваниям добавился и коронавирус.

После майских праздников - это был как раз всплеск выявлений и госпитализаций, потому что почти 10 дней [люди] находились на дачах, домах и не очень хотели идти в поликлинику, а пришли к врачам, дождавшись рабочих дней. Сергей Собянин, мэр Москвы

Отметим, российская столица сегодня возглавляет список по количеству заразившихся COVID-19. За последние сутки в Москве выявлено более 3240 зараженных вирусом москвичей. Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за весь период пандемии в городе было выявлено 1 173 637 случаев заражения, выздоровели 1 058 041, умерли более 20 тысяч москвичей.

Ранее в Петербурге рассказали о количестве свободных коек для коронавирусных больных.

Фото: ВК / Сергей Собянин