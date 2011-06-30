Митрополит РПЦ: COVID-19 имеет искусственное происхождение

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион считает, что COVID-19 имеет искусственное происхождение. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, вирус был создан в лабораторных условиях, а ответственные за это заинтересованы в продвижении антипрививочной кампании.
Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания.
митрополит Иларион, председатель ОВЦС
Он также подчеркнул, что эта позиция его собственная, а не официальное мнение Русской православной церкви.
Напомним, во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса. Было выяснено, он более заразный и легко передается по воздуху. Штамму пока не дали какое-либо название, Министерство здравоохранения страны намерено объявить об этой разновидности COVID-19 на глобальной генной карте.
Ранее в РПЦ предложили серьезно ограничить охоту.
Видео: YouTube / Россия 24
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