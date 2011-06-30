Митрополит РПЦ: COVID-19 имеет искусственное происхождение

По его словам, люди, которые создали вирус, заинтересованы в продвижении антипрививочной кампании.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион считает, что COVID-19 имеет искусственное происхождение. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, вирус был создан в лабораторных условиях, а ответственные за это заинтересованы в продвижении антипрививочной кампании.

Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания. митрополит Иларион, председатель ОВЦС

Он также подчеркнул, что эта позиция его собственная, а не официальное мнение Русской православной церкви.

Напомним, во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса. Было выяснено, он более заразный и легко передается по воздуху. Штамму пока не дали какое-либо название, Министерство здравоохранения страны намерено объявить об этой разновидности COVID-19 на глобальной генной карте.

Ранее в РПЦ предложили серьезно ограничить охоту.

Видео: YouTube / Россия 24

