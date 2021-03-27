Митрополит Иларион рассказал о последствиях ареста для священнослужителей.

В РПЦ предостерегли священнослужителей от участия в незаконных митингах. Об этом в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" сообщил митрополит Волоколамский Иларион. Представитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата напомнил, что арест из-за участия в подобном шествии может стать основанием для отстранения священнослужителя от службы. При этом специалист заметил, что нет запрета на высказывание своей гражданской позиции.

У нас нет общецерковного запрета на то, чтобы человек высказывал где-то свое мнение. Но если, например, человек участвует в несанкционированных митингах, если он попадает за решетку по обвинению в уголовном или административном преступлении, то это может повлечь за собой канонические последствия. митрополит Иларион

В РПЦ напомнили, что священник обязан совершать богослужения согласно расписанию. Однако если от будет находиться в заключении, то совершать службы на время его отсутствия будет некому. Ранее протоиерей Андрей Винарский был арестован на 20 суток из-за встречи с оппозицией на площади Ленина в Хабаровске 18 января.

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Фото и видео: YouTube/Россия-24