РПЦ вернули Благовещенскую церковь в Петербурге

Соответствующее постановление подписал глава комитета имущественный отношений Петербурга Леонид Кулаков.

В среду, 17 марта, РПЦ официально получила помещения второго этажа Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, которые ранее занимал Музей городской скульптуры. Глава комитета имущественный отношений Леонид Кулаков подписал соответствующее распоряжение.

Церковь будет пользоваться тремя помещениями площадью около 400 квадратных метров безвозмездно 100 лет. РПЦ запрашивала их ещё три месяца назад.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обращался к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой передать епархии шесть зданий, входящих в комплекс Музея городской скульптуры, расположенного на территории Александро-Невской лавры. По мнению вице-губернатора Евгения Елина, передача Благовещенской и Лазаревской церквей невозможна, потому как внутри находятся экспонаты музея.

Ранее мы писали, что администрация Петербурга ищет новое помещение для экспозиции из Благовещенской церкви.

Фото: vk.com/gmgs_ru