В помещениях храма Александро-Невской лавры планируется возобновить служения после их передачи

Епархия просила петербургские власти передать им помещения в безвозмездное пользование.

В помещениях храма Благовещенской церкви с усыпальницей на территории Александро-Невской лавры планируется возобновить богослужения. Эти помещения на втором этаже митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский просил передать епархии в безвозмездное пользование у петербургских властей. Об этом сообщил ТАСС 12 декабря.

По словам представителей петербургской митрополии, верующие давно ждут возвращения монастырю храма, освященного в честь Александра Невского. Символично, что храм вернут монастырю в год празднования 800-летия святого князя.

В минувший понедельник президент Владимир Путин напомнил, что церкви нужно вернуть объекты Александро-Невской лавры. Пока вопрос прорабатывается с патриархом Кириллом, в лавре продолжаются реставрационные работы.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы стала первым каменным храмом Петербурга, ее построили в начале XVIII века по проекту Трезини. В советское время храм стал филиалом Музея городской скульптуры: на первом этаже находится усыпальница с похороненными государственными и военными деятелями России, на втором размещаются экспозиции..

Ранее мы писали, что в Петербурге не будут проводить коронавирусные рейды по церквям.

Фото: Piter.TV