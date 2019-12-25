В Петербурге не будут проводить коронавирусные рейды по церквям 

Подчеркивается, что в церквях ограничения не нарушаются.

В Петербурге не будут проверять церкви на соблюдение коронавирусных ограничений. Об этом сообщила пресс-секретарь Смольного Инна Карпушина.

Карпушина заявила, что в церквях ограничения не нарушаются.

Как вы себе представляете рейды в церкви? Церковь — это не бар, отношение разное Инна Карпушина.

Также замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов отметил, что на храмы Петербурга распространяются все коронавирусные ограничения. Прихожане обязаны соблюдать социальную дистанцию и находится в церкви в средствах защиты.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный мониторит соцсети в поисках организаторов закрытых вечеринок и корпоративов.

Фото: Piter.TV