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В Петербурге не будут проводить коронавирусные рейды по церквям 
Сегодня, 14:45
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге не будут проводить коронавирусные рейды по церквям 

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Подчеркивается, что в церквях ограничения не нарушаются.

В Петербурге не будут проверять церкви на соблюдение коронавирусных ограничений. Об этом сообщила пресс-секретарь Смольного Инна Карпушина.

Карпушина заявила, что в церквях ограничения не нарушаются. 

Как вы себе представляете рейды в церкви? Церковь — это не бар, отношение разное

Инна Карпушина.

Также замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов отметил, что на храмы Петербурга распространяются все коронавирусные ограничения. Прихожане обязаны соблюдать социальную дистанцию и находится в церкви в средствах защиты. 

Ранее мы сообщали о том, что Смольный мониторит соцсети в поисках организаторов закрытых вечеринок и корпоративов.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, коронавирусные ограничения, церкви
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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