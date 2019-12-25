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Смольный мониторит соцсети в поисках организаторов закрытых вечеринок и корпоративов
Сегодня, 13:28
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IRINA_CHALKINA

Смольный мониторит соцсети в поисках организаторов закрытых вечеринок и корпоративов

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Работа ведется как на уровне города, так и на уровне районных администраций.

Власти Петербурга заявили, что в городе ведется мониторинг соцсетей в поисках организаторов закрытых вечеринок и корпоративов. Об этом рассказал руководитель Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов.

По словам Ситова, в основном такие нарушения фиксирут в барах, которые работают в центре Петербурга. Всего в Северной столице было проверено 50 000 объектов. 

По итогам рейдов было составлено 1200 протоколов.

Ранее мы сообщали о том, что прокурор Петербурга обсудил с рестораторами введенные ограничения. Бизнесмены выступили против таких строгих мер. 

Фото: Piter.TV

Теги: проверка, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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