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Автоэксперт Хайцеэр посоветовал проверить автомобиль на СТО перед весной
Сегодня, 13:46
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Автоэксперт Хайцеэр посоветовал проверить автомобиль на СТО перед весной

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По его словам, в первую очередь необходимо позаботиться о наличии летней резины.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр посоветовал проверить автомобиль на СТО перед весной. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в первую очередь необходимо позаботиться о наличии летней резины, после чего стоит приехать на станцию СТО и проверить состояние силового агрегата. Хайцеэр подчеркнул, что летом у автомобилей скорость выше, а риск что-то сломать становится выше. Он также посоветовал проверить радиаторы и снять утеплитель с капота.

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Фото: Piter.tv

Теги: автомобиль, автоэсперт, проверка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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