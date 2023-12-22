Автоэксперт Хайцеэр посоветовал проверить автомобиль на СТО перед весной

По его словам, в первую очередь необходимо позаботиться о наличии летней резины.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр посоветовал проверить автомобиль на СТО перед весной. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в первую очередь необходимо позаботиться о наличии летней резины, после чего стоит приехать на станцию СТО и проверить состояние силового агрегата. Хайцеэр подчеркнул, что летом у автомобилей скорость выше, а риск что-то сломать становится выше. Он также посоветовал проверить радиаторы и снять утеплитель с капота.

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Фото: Piter.tv