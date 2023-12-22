Началась прокурорская проверка по факту гибели рабочего в Металлострое

Пожар в депо произошел 7 апреля.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на территории депо в Металлострое. Мужчина умер при возгорании самоходного коленчатого подъемника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ведомства выяснят, как на предприятии соблюдались требования безопасности. Известно, что пожар в депо произошел накануне, 7 апреля. В результате случившегося оператор оборудования скончался.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:49. Инцидент произошел в Локомотивном проезде. В 16:22 пожар потушили. С огнем боролись две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

Подробности уточняются. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда.

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Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура