На аниматора с голубями напали с перцовым баллончиком в Петербурге

После происшествия у Ленинградского зоопарка были задержаны трое подозреваемых, которым были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

Петербургский аниматор, фотографировавший прохожих с голубями, стал жертвой агрессии, предположительно, со стороны конкурентов. Согласно информации издания "Фонтанка", инцидент произошёл центре Петербурга у Ленинградского зоопарка.

Мужчина был атакован из перцового баллончика: около десятка человек подошли к 28-летнему аниматору, не позволяли делать снимки с птицами, после чего начали конфликтовать. Инцидент закончился нападением, в результате которого пострадавший получил химический ожог роговицы.

После происшествия у зоопарка были задержаны трое подозреваемых, которым были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Работодатель пострадавшего обратился в полицию.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)