Прокурор Петербурга обсудил с рестораторами введенные ограничения

Бизнесмены предложили немного ослабить требования – они готовы закрыться 31 декабря и 1 января, но работать в остальные дни.

По инициативе прокуратуры Петербурга состоялась встреча руководителя надзорного ведомства Сергея Литвиненко и вице-губернатора Евгения Елина с крупнейшими представителями ресторанного бизнеса. Во время открытого диалога участники обсудили ограничения, которые будут действовать во время новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Бизнесмены выступили против таких строгих мер. Они предложили ослабить требования – закрыться 31 декабря и 1 января, однако работать все остальные дни до 11 вечера. Рестораторы объяснили, что прибыли, которую рестораны получают во время новогодних праздников, хватает до марта. Введенные ограничения могут просто разорить заведения общепита.

О новых коронавирусных ограничениях Смольный объявил 2 декабря. Согласно требованиям правительства и Роспотребнадзора, с 30 декабря по 10 января будут закрыты музеи, театры, концертные площадки и другие организации исполнительских искусств. С 30 декабря по 3 января введен запрет на работу общепита. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января рестораны, бары и кафе смогут принимать посетителей строго до 19 часов. Встречи с рестораторами будут продолжаться.

Ранее мы писали, что Смольный допустил смягчение коронавирусных мер.

Фото: pixabay.com