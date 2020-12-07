Любимова рассказала о ходе реставрационных работ в лавре.

Президент России Владимир Путин напомнил, что церкви нужно вернуть объекты Александро-Невской лавры. Заявление он сделал на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой. Она ответила, что данный вопрос прорабатывается вместе с патриархом Кириллом.

Она рассказала о ходе реставрационных работ в лавре.

Мы уходим в глубокую реставрацию, очень сложный объект. Ольга Любимова, министр культуры России

Она отметила, что лавра после реставрации должна сиять. Также Путин заявил, что на её территории есть некоторые объекты, которые также нужно вернуть РПЦ.

Ранее Любимова попросила Путина поддержать Детский международный культурный форум в РФ.

Видео: Youtube/Россия 24