Любимова попросила Путина поддержать Детский международный культурный форум в РФ

Участники форума — взрослые и дети, которые могут благодаря мероприятиям делиться опытом.

Министр культуры Ольга Любимова попросила президента Владимира Путина поддержать Детский международный культурный форум в РФ.

По её словам, форум очень популярен и важен.

Мы хотим добавить и сделать детский культурный форум, где у нас есть такие же секции. Ольга Любимова, министр культуры РФ

Она отметила, что рассчитывает на поддержку от главы государства.

Любимова рассказала, что участники форума — взрослые и дети, которые могут благодаря мероприятиям делиться опытом. Министр подчеркнула, что у них должна быть возможность увидеть лучшие спектакли.

Путин идею одобрил.

Ранее Путин заявил о недопустимости превращения детских школ искусств в кружки.

Видео: YouTube / Россия 24