Любимова попросила Путина поддержать Детский международный культурный форум в РФ

Министр культуры Ольга Любимова попросила президента Владимира Путина поддержать Детский международный культурный форум в РФ.
По её словам, форум очень популярен и важен.
Мы хотим добавить и сделать детский культурный форум, где у нас есть такие же секции.
Ольга Любимова, министр культуры РФ
Она отметила, что рассчитывает на поддержку от главы государства.
Любимова рассказала, что участники форума — взрослые и дети, которые могут благодаря мероприятиям делиться опытом. Министр подчеркнула, что у них должна быть возможность увидеть лучшие спектакли.
Путин идею одобрил.
Ранее Путин заявил о недопустимости превращения детских школ искусств в кружки.
Видео: YouTube / Россия 24
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