По словам президента, тогда был совсем другой уровень подготовки преподавателей, другие цели.

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости превращения детских школ искусств в кружки, как в советское время. Об этом он говорил во время встречи с министром культуры Ольгой Любимовой.

Я уже несколько раз говорил о том, что их не нужно превращать в кружки при домах пионеров. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что в СССР создавали также и музыкальные и художественные школы. По словам президента, тогда был совсем другой уровень подготовки преподавателей, другие цели.

Ранее Путин заявил, что россияне в пандемию стали больше ценить жизнь.

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