Глава России призвал не стесняться, а гордиться заботой о людях.

Владимир Путин заявил, что россияне в пандемию стали больше ценить жизнь и заботиться о близких. Об этом российский лидер рассказал волонтерам на видеоконференции, посвященной финалу конкурса "Доброволец-2020".

За этот год мы многое переосмыслили, стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом, у нас действительно стало больше доброты, доверия, отзывчивости, сплоченности Владимир Путин, президент России

Политик рассказал, что люди перестали стесняться проявлять заботу о родных, а наоборот, стали эти гордиться. По мнению политика, важно такой результат "сохранить и преумножить". Он добавил, что благодаря нравственному фундаменту можно добиться технологического, экономического и социального развития страны.

Путин поддержал запуск акции "Новый год в каждый дом".

Видео: kremlin.ru