Политик рассказал, что РФ смогла перейти на дистанционное обучение легче, чем отдельные государства.

Владимир Путин оценил работу системы образования в условиях ограничений. Об этом глава государства сообщил в рамках видеоконференции с финалистами российского конкурса "Доброволец-2020". По мнению политика, наладить нормальный процесс Россия смогла гораздо легче, чем другие страны.

Выяснилось, что соответствующая техника, оборудование, соответствующее программное обеспечение у нас достигло такого уровня, что можно было его достаточно быстро доработать, переключить и использовать и для онлайн-образования, и для онлайн-медицины Владимир Путин, президент России

В рамках общения с президентом РФ волонтеры затронули тему развития образовательного волонтерского движения. Путин заметил, что генеральный секретарь ООН обращал внимание сообщества на проблемы в сфере образования, связанные с распространением коронавируса.

Путин отметил важность должного отношения к ветеранам.