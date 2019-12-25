Глава РФ рассказал о стратегическом интересе к региону.

Владимир Путин призвал вести деятельность в Арктике с минимизацией рисков. Об этом российский лидер рассказал на онлайн-встрече с добровольцами. Политик напомнил, что природа региона крайне уязвима, поэтому хозяйственная деятельность там должна вестись с учетом минимизации экологических рисков.

Природа Арктики в то же время крайне, в высшей степени уязвима. И хозяйственная деятельность, конечно, должна подстраиваться под особенности Арктики и российских Северов, подстраиваться таким образом, чтобы минимизировать экологический риск Владимир Путин, президент России

Политик напомнил, что в ближайшие десятилетия РФ будет "прирастать" Арктикой и Северными территориями. Данное направления для государственной политики является стратегическим, так как регион обладает большими запасами полезных ископаемых.

Путин: морально-этическое лидерство РФ обеспечивается лучшими качествами граждан.