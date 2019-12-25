  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин призвал вести деятельность в Арктике с минимизацией рисков
Сегодня, 15:01
48
lesjasap

Путин призвал вести деятельность в Арктике с минимизацией рисков

0 0

Глава РФ рассказал о стратегическом интересе к региону.

Владимир Путин призвал вести деятельность в Арктике с минимизацией рисков. Об этом российский лидер рассказал на онлайн-встрече с добровольцами. Политик напомнил, что природа региона крайне уязвима, поэтому хозяйственная деятельность там должна вестись с учетом минимизации экологических рисков.

Природа Арктики в то же время крайне, в высшей степени уязвима. И хозяйственная деятельность, конечно, должна подстраиваться под особенности Арктики и российских Северов, подстраиваться таким образом, чтобы минимизировать экологический риск

Владимир Путин, президент России

Политик напомнил, что в ближайшие десятилетия РФ будет "прирастать" Арктикой и Северными территориями. Данное направления для государственной политики является стратегическим, так как регион обладает большими запасами полезных ископаемых.

Путин: морально-этическое лидерство РФ обеспечивается лучшими качествами граждан.

Теги: арктика, владимир путин, волонтеры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии