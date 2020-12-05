Валерио Дзанетти попросил у главы РФ помочь ему с гражданством.

Владимир Путин обещал российское гражданство итальянскому преподавателю из Красноярска. Об этом глава государства сообщил добровольцам в рамках видеоконференции. Политик рассказал, что между Москвой и Римом сохраняются. добрые отношения. В рамках общения с волонтерами к президенту РФ обратился итальянец Валерио Дзанетти. Он живет в Красноярске уже семь лет, так как "очень сильно любит русский язык". Кроме преподавательской деятельности мужчина также занимается добровольчеством.

Меня особенно поразило, что русский народ именно в самые сложные времена проявляет свои лучшие качества...Я не француз, не актер, я простой итальянский преподаватель, но так сильно мечтаю стать гражданином России! Валерио Дзанетти, итальянский волонтер

Итальянец заметил, что его сердце находится с Россией. Владимир Путин заметил, что рядом с сердцем должен быть и российский паспорт. Он рекомендовал Дзанетти поездить по российским городам, чтобы увидеть, какой исторический след оставили итальянцы в российской культуре.

Путин отметил ответственность российского бизнеса в период пандемии.

Видео: kremlin.ru