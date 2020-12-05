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Путин пообещал создавать все условия для волонтерской деятельности

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Глава РФ по видеосвязи пообщался с российскими добровольцами.

Владимир Путин пообещал создавать все условия для волонтерской деятельности. Об этом глава государства рассказал в рамках выступления по видеосвязи на встрече с добровольцами. Политик заявил, что власти страны ценят тот труд, который вкладывают волонтеры. Только за текущий год  в подобных проектах приняли участие более 15 млн россиян.

Великодушные, бескорыстные, искренние поступки совершают всё больше и больше людей, причем самых разных профессий и возрастов. Хочу подчеркнуть: мы очень ценим вашу работу и будем создавать условия для вашего труда...

Владимир Путин, президент России

Российский лидер уточнил, что в стран действует сеть волонтерских центров. Для них работают цифровые платформы. Особые преференции и льготы предусмотрены для благотворительных фондов и социально ориентированных НКО.

Путин назначил Чубайса спецпредставителем по связям с международными организациями.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, волонтеры, добровольцы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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