Глава РФ по видеосвязи пообщался с российскими добровольцами.

Владимир Путин пообещал создавать все условия для волонтерской деятельности. Об этом глава государства рассказал в рамках выступления по видеосвязи на встрече с добровольцами. Политик заявил, что власти страны ценят тот труд, который вкладывают волонтеры. Только за текущий год в подобных проектах приняли участие более 15 млн россиян.

Великодушные, бескорыстные, искренние поступки совершают всё больше и больше людей, причем самых разных профессий и возрастов. Хочу подчеркнуть: мы очень ценим вашу работу и будем создавать условия для вашего труда... Владимир Путин, президент России

Российский лидер уточнил, что в стран действует сеть волонтерских центров. Для них работают цифровые платформы. Особые преференции и льготы предусмотрены для благотворительных фондов и социально ориентированных НКО.

Путин назначил Чубайса спецпредставителем по связям с международными организациями.

Видео: kremlin.ru