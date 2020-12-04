  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:15
84
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Путин поручил решить вопрос о возможности не снижать пенсию для работающих инвалидов

0 0

Президент отметил, что безбарьерная среда должна быть создана на каждом объекте в каждом субъекте РФ.

Президент России указал главам регионов на необходимость создавать безбарьерную среду для инвалидов. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья.

Президент РФ отметил, что главы регионов должны решать этот вопрос "не для галочки".

Делать это нужно не для галочки, не для того, чтобы сдать объект, отчитаться и потом забыть. 

Владимир Путин.

Кроме того, главы регионов должны решить вопрос касательно пенсию для работающих инвалидов. По мнению президента, её нельзя снижать.

Ранее мы сообщали о том, что Путин заявил о необходимости цифровой трансформации России. Глава государства сослался на опыт решения амбициозных задач в технологическом секторе — строительство железных дорог на рубеже XIX-XX веков, электрификация в 20-30-х годах XX века.

Видео: kremlin.ru

Теги: безбарьерная среда, инвалиды, пенсия, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии