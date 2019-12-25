Цифровая трансформация коснётся каждого гражданина РФ, каждой компании, каждого учреждения и всей системы власти.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости цифровой трансформации России в ближайшие 10 лет.

Повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных. Владимир Путин, президент России

По его словам, цифровая трансформация коснётся каждого гражданина РФ, каждой компании, каждого учреждения и всей системы власти. Глава государства сослался на опыт решения амбициозных задач в технологическом секторе — строительство железных дорог на рубеже XIX-XX веков, электрификация в 20-30-х годах XX века.

Путин подчеркнул, что планы властей России по внедрению ИИ и цифровой трансформации по своей глубине не имеют аналогов.

Ранее Путин заявил о планах ввести автоматическое оказание большинства госуслуг.

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