Президент России Владимир Путин заявил о необходимости цифровой трансформации России в ближайшие 10 лет.
Повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных.
Владимир Путин, президент России
По его словам, цифровая трансформация коснётся каждого гражданина РФ, каждой компании, каждого учреждения и всей системы власти. Глава государства сослался на опыт решения амбициозных задач в технологическом секторе — строительство железных дорог на рубеже XIX-XX веков, электрификация в 20-30-х годах XX века.
Путин подчеркнул, что планы властей России по внедрению ИИ и цифровой трансформации по своей глубине не имеют аналогов.
Ранее Путин заявил о планах ввести автоматическое оказание большинства госуслуг.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все