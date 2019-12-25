Путин назначил Чубайса спецпредставителем по связям с международными организациями

Президент России назначил Чубайса спецпредставителем по связям с международными организациями. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития
пресс-служба Кремля.
Напомним, что ранее правительство России утвердило директиву об отставке Чубайса.
Ранее мы сообщали о том, что Анатолий Чубайс заявил о последнем дне работы в "Роснано". Об этом глава компании рассказал в рамках выступления на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии.
Фото:.kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все