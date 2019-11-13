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Чубайс заявил о последнем дне работы в "Роснано"
Сегодня, 12:43
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Чубайс заявил о последнем дне работы в "Роснано"

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Анатолий Чубайс рассказал об этом на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии.

Анатолий Чубайс заявил о последнем дне работы в "Роснано". Об этом глава компании рассказал в рамках выступления на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии.

Сегодня на конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных заявлений, дискуссий. Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании

Анатолий Чубайс, глава "Роснано"

Напомним, что 3 декабря правительство России утвердило директиву об избрании первого заместителя главы коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова новым руководителем "Роснано". Чиновник получил должность на срок в пять лет.

Правительство предложило уволить Чубайса с поста главы "Роснано".

Фото: Piter.tv

Теги: анатолий чубайс, роснано
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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