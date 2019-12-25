Правительство предложило уволить Чубайса с поста главы "Роснано"

Чубайс возглавлял "Роснано" с 2011 года

Правительство предложило уволить Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано". Соответствующую директиву подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. На пост предлагают кандидатуру Сергея Куликова.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что у корпорации в 38 регионах работают 115 предприятий с 40 тысячами сотрудников, и она добилась некоторых успехов. При этом, подчеркнул глава государства, у неё есть некоторые проблемы.

Отмечается, что Анатолий Чубайс возглавлял "Роснано" с 2011 года — с момента создания Госкорпорации.

Известно, что Куликов с 2018-го занимает должность первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Говоря о целях на новом посту, он заявил, что идеи нужно превращать в продукты, а продажи должны превращаться в долгосрочные контракты с сервисным сопровождением.

Ранее Путин назначил Куликова главой "Роснано".

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