Путин назначил Куликова главой "Роснано"

До этого ее возглавлял Чубайс.

Президент России Владимир Путин предложил возглавить компанию "Роснано" первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.

Такое предложение президент озвучил во время встречи в режиме видеоконференции. "Роснано" Путин назвал одним из ключевых направлений развития не только для нашей страны, но и для мировой экономики.

Компания "Роснано" была создана в 2007 году.

Еще в октябре РБК сообщил о возможном уходе Чубайса с поста главы "Роснано".

Видео: Telegram/ RIA_Kremlinpool