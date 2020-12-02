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Путин назначил Куликова главой "Роснано"

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До этого ее возглавлял Чубайс.

Президент России Владимир Путин предложил возглавить компанию "Роснано" первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.

Такое предложение президент озвучил во время встречи в режиме видеоконференции. "Роснано" Путин назвал одним из ключевых направлений развития не только для нашей страны, но и для мировой экономики.

Компания "Роснано" была создана в 2007 году.

Еще в октябре РБК сообщил о возможном уходе Чубайса с поста главы "Роснано".

Видео: Telegram/ RIA_Kremlinpool

Теги: куликов, путин, роснано
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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