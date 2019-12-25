РБК сообщил о возможном уходе Чубайса с поста главы "Роснано"

Источники рассказали, что Чубайс сам попросил Владимира Путина отпустить его на пенсию.

Издание РБК со ссылкой на собственные источники сообщает о возможном уходе Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано".

Собеседники журналистов отмечают, что Чубайс получил предложение "заняться Арктикой". В самой корпорации заявили, что хоть главе и нравится Арктика, но "полярником он себя не видит". Подчёркивается, что решение о его отставке может принять лишь президент.

Издание The Bell со ссылкой на источник из числа крупных бизнесменов пишет о том, что Анатолий Чубайс сам попросил Владимира Путина отпустить его на пенсию.

Ранее Чубайс предложил способ борьбы с сосульками в Петербурге.

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