Чубайс предложил способ борьбы с сосульками в Петербурге

Проблему сосулек надо решать с помощью нанотехнологий.

Во вторник, 20 октября, глава правления госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс опубликовал на своей личной странице в Facebook предложение, как избавить Северную столицу от сосулек.

Чубайс предлагает решать проблему с помощью нанотехнологий. Проверять способ будут на набережной реки Фонтанки и Тверской улице, там появится антиобледенительная нагревательная плёнка на основе графеновых нанотрубок TUBALL. Система будет нагреваться до 50 градусов, что предотвратит гололёдообразование. Исследование проведут за счёт "Роснано". Топ-менеджер посетит Петербург зимой и оценит итоги эксперимента.

Ранее мы писали, что в ночь на 21 октября в Петербург придут первые заморозки.

Фото: facebook.com/anatoly.chubays