В ночь на 21 октября в Петербург придут первые заморозки

Днем ожидается +2…+4 градуса.

В среду, 21 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночное время температура воздуха опустится до +1…-1 градусов. Местами в окрестностях будет до -3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +2…+4 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2-3 м/с. Атмосферное давление будет понижаться и составит 758 мм рт. ст.

Ранее в МЧС по Ленобласти предупредили о гололедице в ближайшие дни.

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