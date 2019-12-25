В МЧС по Ленобласти предупредили о гололедице в ближайшие дни

В течение дня будет преобладать облачная погода.

В начале следующей недели, с 19 по 21 октября, на территории Ленобласти ожидается гололедица. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по области со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В понедельник жителей и гостей области также может ожидать налипание мокрого снега местами. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя (на западе), мокрого снега и снега (на востоке).

Температура воздуха ночью опустится ниже 0 градусов и достигнет -2, а днем прогреется до +6.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за последние сутки в Ленобласти выявили 102 случая заболевания коронавирусом.

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