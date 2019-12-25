За последние сутки в Ленобласти выявили 102 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки на территории Ленобласти выявили 102 новых случая заболевания коронавирусом. По данным оперштаба, случаи зарегистрировали в следующих населенных пунктах:
Бокситогорский район: Бор - 1;
Волховский район: Волхов - 3;
Всеволожский район: Всеволожск - 6, Мурино - 6, Кудрово - 7, Янино-1 - 3, Сертолово - 8, Кузьмоловский - 1, Токсово - 1, Романовка - 1, массив Пери, СНТ Зеленый Холм - 1, Мистолово Всеволожский район - 1;
Выборгский район: Выборг - 6, Победа - 1, Барышево - 1, Светогорск - 1, Каменногорск - 1, Каменка - 1, Возрождение - 1;
Гатчинский район: Гатчина - 6, Сиверский - 1, Коммунар - 2, Малые Колпаны - 1, Большие Колпаны - 3, Елизаветино - 1, Даймище - 1, Старосиверская - 1;
Кингисеппский район: Кингисепп - 3;
Киришский район: Кириши - 4;
Кировский район: Кировск - 1, Отрадное - 1, Приладожский - 1, Путилово - 1;
Ломоносовский район: Низино - 1, Шепелево - 1, Куттузи - 2;
Лужский район: Луга - 1, Глубокое - 1;
Приозерский район: Приозерск - 5, Сосново - 1, Севастьяново - 1, Починок - 1;
Сланцевский район: Сланцы - 2;
Тихвинский район: Тихвин - 2;
Тосненский район: Тосно - 5.
Фото: Piter.TV
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