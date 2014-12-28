Володин предложил заняться вопросом экстрадиции Чубайса в Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил заняться вопросом экстрадиции бывшего руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса в Россию. Об этом он заявил во время правительственного часа нижней палаты.
По словам Володина, в результате реформы энергетики, которую проводил Чубайс, теплогенерация перешла к частным предпринимателям. Он подчеркнул, что по итогам этой инициативы "там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом".
Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы
Ранее Володин заявил, что запрет пропаганды чайлдфри в интернете защищает будущих родителей.
Видео: Дума ТВ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все