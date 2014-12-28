Володин предложил заняться вопросом экстрадиции Чубайса в Россию

По его словам, в результате реформы энергетики теплогенерация перешла к частным предпринимателям.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил заняться вопросом экстрадиции бывшего руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса в Россию. Об этом он заявил во время правительственного часа нижней палаты.

По словам Володина, в результате реформы энергетики, которую проводил Чубайс, теплогенерация перешла к частным предпринимателям. Он подчеркнул, что по итогам этой инициативы "там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом".

Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Володин заявил, что запрет пропаганды чайлдфри в интернете защищает будущих родителей.

Видео: Дума ТВ