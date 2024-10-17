Володин: запрет пропаганды чайлдфри в интернете защищает будущих родителей

По его словам, депутаты формируют единое правовое поле по защите детей, семьи и традиционных ценностей.

Запрет пропаганды чайлдфри в интернете защищает будущих родителей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании по случаю принятия законопроектов о запрете пропаганды отказа от деторождения.

По словам Володина, депутаты формируют единое правовое поле по защите детей, семьи и традиционных ценностей. Он подчеркнул, что речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения, а не о запрете женщины принимать решение рожать.

Отмечается, что законопроектом предлагается ввести штрафы за пропаганду в размере от 50 до 800 тысяч рублей. Кроме того, юридическим лицам грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее Володин заявил, что большинство депутатов поддержат запрет для мигрантов привозить семьи.

Видео: Дума ТВ