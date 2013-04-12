  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:00
111
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Володин: большинство депутатов поддержат запрет для мигрантов привозить семьи

0 0

В Госдуме ведется работа над ужесточением мер для нарушителей-мигрантов.

Большинство депутатов Государственной Думы России, вне зависимости от их фракционной принадлежности, поддержат введение в стране запрета для мигрантов на привоз с собой своих семей. В настоящее время ведется работа над соответствующим законопроектом в нижней палате парламента. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Россия-24" сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Гость программы напомнил о том, что в текущем году одобрены достаточно жесткие нормы в отношении приезжих. В частности, из РФ выдворяются все нарушители, а потом им запрещается въезд обратно.

Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей в этой части более жесткая. При этом не может человек, приехав сам работать, еще с собой вести членов семьи.

Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Володин проверил ход строительства нового корпуса школы в Саратове.

Фото и видео: Telegram / Вести

Теги: вячеслав володин, госдума, депутаты, мигранты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии