Володин: большинство депутатов поддержат запрет для мигрантов привозить семьи

В Госдуме ведется работа над ужесточением мер для нарушителей-мигрантов.

Большинство депутатов Государственной Думы России, вне зависимости от их фракционной принадлежности, поддержат введение в стране запрета для мигрантов на привоз с собой своих семей. В настоящее время ведется работа над соответствующим законопроектом в нижней палате парламента. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Россия-24" сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Гость программы напомнил о том, что в текущем году одобрены достаточно жесткие нормы в отношении приезжих. В частности, из РФ выдворяются все нарушители, а потом им запрещается въезд обратно.

Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей в этой части более жесткая. При этом не может человек, приехав сам работать, еще с собой вести членов семьи. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

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