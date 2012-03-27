  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:01
110
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Володин проверил ход строительства нового корпуса школы в Саратове

0 0

После завершения работ школа перейдет на односменное обучение.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин проверил ход строительства нового корпуса школы в Саратове. Об этом сообщили в Telegram-канале сторонников депутата.

После завершения работ школа № 666 перейдет на односменное обучение. По словам Володина, работу по строительству корпуса необходимо завершить быстро и качественно. Он подчеркнул, что родители и ученики ждут этого момента.

На сегодняшний день остается 18% школ, которые работают в две смены.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее Володин назвал индексацию пенсий работающим пенсионерам долгожданной инициативой президента.

Видео: Telegram / Володин Саратов

Теги: вячеслав володин, госдума россии, саратов, школа
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии