После завершения работ школа перейдет на односменное обучение.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин проверил ход строительства нового корпуса школы в Саратове. Об этом сообщили в Telegram-канале сторонников депутата.



После завершения работ школа № 666 перейдет на односменное обучение. По словам Володина, работу по строительству корпуса необходимо завершить быстро и качественно. Он подчеркнул, что родители и ученики ждут этого момента.

На сегодняшний день остается 18% школ, которые работают в две смены. Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее Володин назвал индексацию пенсий работающим пенсионерам долгожданной инициативой президента.

Видео: Telegram / Володин Саратов