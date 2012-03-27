Председатель Госдумы Вячеслав Володин проверил ход строительства нового корпуса школы в Саратове. Об этом сообщили в Telegram-канале сторонников депутата.
После завершения работ школа № 666 перейдет на односменное обучение. По словам Володина, работу по строительству корпуса необходимо завершить быстро и качественно. Он подчеркнул, что родители и ученики ждут этого момента.
На сегодняшний день остается 18% школ, которые работают в две смены.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы
Ранее Володин назвал индексацию пенсий работающим пенсионерам долгожданной инициативой президента.
Видео: Telegram / Володин Саратов
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