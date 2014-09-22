Он подчеркнул, что к этому решению шли, преодолевая вызовы и преграды.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал индексацию пенсий работающим пенсионерам долгожданной инициативой президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил на заключительном пленарном заседании весенней сессии.

По его словам, решение главы государства об индексации пенсии ждали все. Володин подчеркнул, что к этому решению шли, преодолевая вызовы и преграды.

Наша страна переживает непростое время: огромное количество санкций, их уже более 21 тысячи. Но, несмотря на это, мы вышли на принятие закона. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы иностранцев.

Видео: Дума ТВ