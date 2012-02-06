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Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы иностранцев

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Спикер ГД РФ рассказал об отношении к нарушителям закона.

Иностранных граждан, нарушивших российское законодательство, надо высылать из страны. Такое предложение внес на пленарном заседании в нижней палате парламента председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Днем, 23 июля, депутаты обсудили миграционный режим высылки.

Высылать надо тех, кто нарушил наши законы. Не надо пускать тех, кто не знает языка, не уважает традиции, не уважает культуру.

Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Володин рассказал о развитии отношений России и Никарагуа.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ

Теги: вячеслав володин, госдума, мигранты
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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