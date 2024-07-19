Спикер Госдумы отметил необходимость беречь дружбу, которая была заложена многие десятилетия назад.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о развитии отношений России и Никарагуа. Об этом он заявил на встрече с Председателем Национальной Ассамблеи Никарагуа Густаво Эдуардо Поррасом Кортесом.

По словам Володина, президенты двух стран делают многое для развития отношений между Москвой и Манагуа. Он подчеркнул, что парламентарии также должны внести свой вклад в рамках парламентского измерения. Спикер Госдумы отметил необходимость беречь дружбу, которая была заложена многие десятилетия назад. Также Володин заявил, что у России и Никарагуа есть большие возможности продолжать сотрудничество в самых разных областях.

Ранее Володин призвал восстанавливать военные кафедры в университетах.

Видео: Дума ТВ