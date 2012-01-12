Володин призвал восстанавливать военные кафедры в университетах

Спикер Государственной Думы России рассказал о том, что стране важно восстанавливать военные кафедры в саратовских университетах. Для этого требуется проводить системную работу. Соответствующее заявление депутат сделал во время своей рабочей поездки в регион, где он посетил Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова. Парламентарий уточнил, что на базе этого вуза по инициативе и поддержке самого Вячеслава Володина, создается военный учебный центр.
Восстанавливая кафедру в Вавиловском университете, будем специалистов искать, места, которые нам потребуются для открытия, под прием. Увеличивать надо будет количество таких мест.
Вячеслав Володин, спикер ГД РФ
Напомним, что в рамках благотворительного проекта на территории вуза сейчас ведутся строительные работы. Ожидается, что военная кафедра должна открыться уже в начале следующего учебного года, осенью 2024 года. Она будет оснащена всем необходимым оборудованием. В частности, там появится электронный тир.
Депутатам Госдумы хотят запретить владеть недвижимостью за рубежом.
Фото и видео: Telegram / Володин. Саратов
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