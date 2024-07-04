Депутатам Госдумы хотят запретить владеть недвижимостью за рубежом

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во время обсуждения законопроекта, обязывающего российских депутатов согласовывать с руководством свои поездки за границу, также отметил, что необходимо поручить главе профильного комитета по безопасности от нижней палаты парламента страны проработать предложение о запрете на владение недвижимостью за рубежом. Такой комментарий спикер дал после инициативы, с которой на пленарном заседании выступил его коллега Николай Коломойцев.
Давайте мы поручим председателю комитета по вопросам безопасности проработать это предложение и затем его внести на рассмотрение вначале совета, а потом, может быть, эта норма станет и положением закона.
Вячеслав Володин, спикер ГД РФ
Володин прибыл с рабочим визитом в Минск.
Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ
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