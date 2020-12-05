Путин отметил ответственность российского бизнеса в период пандемии

Глава государства рассказал о социальной зрелости предпринимателей России.

Владимир Путин отметил ответственность российского бизнеса перед обществом в период пандемии. Об этом российский лидер рассказал волонтерам по видеоконференции. Политик пообщался с победителями конкурса "Доброволец-2020".

Ответственность проявляется во многих по-настоящему благородных поступках: это частные пожертвования на дополнительную поддержку учреждений здравоохранения, покупка средств индивидуальной защиты для волонтеров, кстати говоря, да и просто для нуждающихся граждан, организация бесплатного питания для медицинских работников и сотрудников скорой помощи Владимир Путин, президент России

Политик уточнил, что российская бизнес-индустрия показывает социальную зрелость в тяжелых для государства ситуациях, связанных с пандемией коронавируса.

Путин пообещал создавать все условия для волонтерской деятельности.

Видео: kremlin.ru

