  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:13
46
lesjasap
Код вставки плеера

Путин отметил ответственность российского бизнеса в период пандемии

0 0

Глава государства рассказал о социальной зрелости предпринимателей России.

Владимир Путин отметил ответственность российского бизнеса перед обществом в период пандемии. Об этом российский лидер рассказал волонтерам по видеоконференции. Политик пообщался с победителями конкурса "Доброволец-2020".

Ответственность проявляется во многих по-настоящему благородных поступках: это частные пожертвования на дополнительную поддержку учреждений здравоохранения, покупка средств индивидуальной защиты для волонтеров, кстати говоря, да и просто для нуждающихся граждан, организация бесплатного питания для медицинских работников и сотрудников скорой помощи

Владимир Путин, президент России

Политик уточнил, что российская бизнес-индустрия показывает социальную зрелость в тяжелых для государства ситуациях, связанных с пандемией коронавируса.

Путин пообещал создавать все условия для волонтерской деятельности.

Видео: kremlin.ru
 

Теги: бизнес, владимир путин, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии