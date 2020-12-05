Путин: морально-этическое лидерство РФ обеспечивается лучшими качествами граждан

Глава РФ заявил, что нация сплотилась перед лицом кризиса, связанного с пандемией.

Владимир Путин заявил о том, что морально-этическое лидерство России обеспечивается лучшими качествами россиян. Об этом глава государства рассказал на видеоконференции с волонтерами. Политик пообщался с финалистами конкурса "Доброволец России-2020".

Сердечная щедрость, великодушие и милосердие для нас норма жизни, это то, что никогда не отнять, суть нашего характера, культуры и традиций, это передается из поколения в поколение, как говорится, в крови у нас Владимир Путин, президент России

Политик считает, что на протяжении всей российской истории морально-волевые качества народа помогали стране преодолевать любые испытания. Этими же качествами, по словам Путина, могут похвастаться современные граждане РФ. Он оценил готовность к взаимной выручке в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса. По словам главы РФ, по стране люди стали объединяться, несмотря на политические или иные убеждения.

Путин обещал российское гражданство итальянскому преподавателю из Красноярска.

Видео: kremlin.ru