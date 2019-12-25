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Путин отметил важность должного отношения к ветеранам
Сегодня, 15:07
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lesjasap

Путин отметил важность должного отношения к ветеранам

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Политик напомнил, что следует воспитывать новое поколение на примере ветеранов.

Владимир Путин отметил важность должного отношения к ветеранам. Об этом глава государства рассказала на видеовстрече с финалистами конкурса "Доброволец России-2020". Политик отметил, что не только государство должно бережно относиться к тем, кто воевал в годы ВОВ, но и также само общество обязано проявлять к ветеранам заботу и внимание.

По таким случаям, как 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, нам не зазорно, не стыдно говорить громкие красивые слова, вспоминать о поколении победителей, но для них, для ветеранов не менее важна такая забота и внимание, которая проявляется лично к каждому из них

Владимир Путин, президент России

Российский лидер рассказал, что на примере ветеранов воспитываются будущие поколения, которые должны будут взять будущее страны в свои руки. Путин призвал осознать свою ответственность перед страной и людьми, которые не щадили свои жизни для защиты Отечества.

Путин призвал вести деятельность в Арктике с минимизацией рисков.

Теги: ветераны, владимир путин, волонтеры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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