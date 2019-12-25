Политик напомнил, что следует воспитывать новое поколение на примере ветеранов.

Владимир Путин отметил важность должного отношения к ветеранам. Об этом глава государства рассказала на видеовстрече с финалистами конкурса "Доброволец России-2020". Политик отметил, что не только государство должно бережно относиться к тем, кто воевал в годы ВОВ, но и также само общество обязано проявлять к ветеранам заботу и внимание.

По таким случаям, как 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, нам не зазорно, не стыдно говорить громкие красивые слова, вспоминать о поколении победителей, но для них, для ветеранов не менее важна такая забота и внимание, которая проявляется лично к каждому из них Владимир Путин, президент России

Российский лидер рассказал, что на примере ветеранов воспитываются будущие поколения, которые должны будут взять будущее страны в свои руки. Путин призвал осознать свою ответственность перед страной и людьми, которые не щадили свои жизни для защиты Отечества.

Путин призвал вести деятельность в Арктике с минимизацией рисков.