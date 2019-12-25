Глава РФ оценил деятельность волонтеров, которые приносят праздник в дом к нуждающимся в этом детям.

Владимир Путин поддержал запуск акции "Новый год в каждый дом". Об этом российский лидер сообщил финалистам общероссийского конкурса "Доброволец-2020". В рамках проекта волонтеры хотят поздравлять детей. Политик пообещал подумать над тем, как сделать так, чтобы праздник пришел в каждый дом в стране.

Вы попросили поддержать идею акции с Новым годом в каждый дом. Я посмотрю, что можно сделать в вашем случае конкретно. Но и сам подумаю на эту тему, как сделать так, чтобы Новый год был в каждом доме, несмотря на известные ограничения, связанные с пандемией Владимир Путин, президент России

Напомним, что акция "Новый год в каждый дом" заключается в том, чтобы объединить усилия и поздравить как можно больше детей-инвалидов; детей, чьи родители работают врачами; детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и других. Владимир Путин заметил, что людей, которые получают удовольствие от того, чем они занимаются, можно считать по-настоящему счастливыми. Так президент РФ прокомментировал слова волонтеров о том, как они встречаются и помогают нуждающимся в этом детям.

Путин оценил работу системы образования в условиях ограничений.