Администрация Петербурга ищет новое помещение для экспозиции из Благовещенской церкви

Смольный занимается поисками помещения для переезда части экспозиции Музея городской ск

В пятницу, 15 января, Смольный начал поиски нового помещения для переезда экспозиции из Благовещенской церкви, которую уже демонтировали. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре.

Специалисты провели повторное обследование и пришли к выводу, что "переданное музею помещение в переулке Джамбула не подходит для размещения демонтированной экспозиции из Благовещенской церкви". Комитет имущественных отношений получил новые требования для площади, в которой можно разместить музейные предметы. Здание в переулке Джамбула будут использовать для других целей.

Экспозицию "Знаки памяти" со второго этажа Благовещенской церкви демонтировали до новогодних праздников. Она разобрана и в настоящее время хранится на первом этаже церкви.

Напомним, что, по мнению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, РПЦ законно может вернуть три церкви на территории Александро-Невской лавры: Благовещенскую, Тихвинскую и Лазаревскую.

Ранее мы писали, что администрация Петербурга передала Музею городской скульптуры помещение в переулке Джамбула.

Фото: пресс-служба Смольного