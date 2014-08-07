Памятник Екатерине II помыли перед Днём города

Сезон промывок монументов Санкт-Петербурга продолжается. В этот раз реставраторы Музея городской скульптуры вымыли памятник Екатерине II.

Вокруг подножия постамента в (немного) театральных позах расположились сподвижники императрицы, фигуры которых с (блестящим) мастерством и портретной достоверностью вылеплены А.М. Опекушиным. То же можно сказать и о фигуре самодержцы, исполненной М.А. Чижовым, и венчающей монумент.

Музей городской скульптуры