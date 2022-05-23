К 27 мая в Петербурге отмоют памятники Петру Великому

Используются растворы, которые не навредят объектам.

Уже сегодня в Петербурге идет активная подготовка ко Дню города. В Северной столице водные процедуры принимают памятники. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Так, в понедельник начали отмывать от грязи памятники полководцев – Барклая Де Толи и генерала-фельдмаршала Михаила Кутузова около Казанского собора. В ближайшие дни специалисты займутся скульптурами Александру Пушкину и братьям-близнецам Диоскуры. Работы занимают около двух часов.

Памятники моют шампунем и водяной пушкой. Используются растворы, которые не навредят достопримечательностям.

Ранее на Piter.tv: в Павловске открыли памятник директору музея Анне Зеленовой.

Фото: pexels