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В Павловске открыли памятник директору музея Анне Зеленовой
Сегодня, 19:44
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В Павловске открыли памятник директору музея Анне Зеленовой

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Автор памятника — скульптор Владимир Горев, он отказался от гонорара еще при жизни.

В среду, 18 мая, в Павловске открыли памятник руководителю музея-заповедника "Павловск" Анне Зеленовой. Оно прошло в Международный день музеев, передают в пресс-службе Смольного. 

Это первая скульптура в честь директора музея. Анна Зеленова заняла свою должность в 1941 году и сыграла большую роль в восстановлении дворцово-паркового ансамбля. 

Автор памятника — скульптор Владимир Горев, он отказался от гонорара еще при жизни. Его вдова Тамара Карамышева безвозмездно передала Петербургу права на изготовление монумента. 

Ранее мы сообщали, что памятник искусствоведу Анне Зеленовой установят в Павловске. Образ Зеленовой появится в сквере перед конюшнями Образцового кавалерийского полка.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга

Теги: анна зеленова, искусствовед
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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