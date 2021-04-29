В Павловске открыли памятник директору музея Анне Зеленовой

Автор памятника — скульптор Владимир Горев, он отказался от гонорара еще при жизни.

В среду, 18 мая, в Павловске открыли памятник руководителю музея-заповедника "Павловск" Анне Зеленовой. Оно прошло в Международный день музеев, передают в пресс-службе Смольного.

Это первая скульптура в честь директора музея. Анна Зеленова заняла свою должность в 1941 году и сыграла большую роль в восстановлении дворцово-паркового ансамбля.

Автор памятника — скульптор Владимир Горев, он отказался от гонорара еще при жизни. Его вдова Тамара Карамышева безвозмездно передала Петербургу права на изготовление монумента.

Ранее мы сообщали, что памятник искусствоведу Анне Зеленовой установят в Павловске. Образ Зеленовой появится в сквере перед конюшнями Образцового кавалерийского полка.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга